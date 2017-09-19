Украина оштрафовала российские авиакомпании на 2,7 млрд грн

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины наложила на российские авиакомпаний 20 тыс. штрафов на 2,7 млрд грн за полеты в оккупированный Крым.

Такую информацию представили в Госавиаслужбе в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В ведомстве напомнили, что указом президента Украины от 16 сентября 2015 года введено в действие решение СНБО о применении персональных санкций к юридическим лицам, в частности, к авиакомпаниям Российской Федерации.

По данным Госавиаслужбы таких нарушителей-авиакомпаний РФ насчитывается более 40, среди них, в частности, "Аэрофлот", "Вим авиа", "Газпром авиа", "Рэд Вингс", "Россия", "Алроса", "Уральские авиалинии", "Ямал", "ЮТэйр", "Трансаэро", "224 авиаотряд", "Когалымавиа" "Сокол", "Барс Аэро" и др.

Санкции к нарушителям применены в виде штрафа за каждое нарушение в размере 8 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (136 тыс. грн).

Факты правонарушений фиксируются на основании данных автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100.

По состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд грн ни одна штрафная санкция не была оплачена.

25 сентября 2105 года Кабмин, а затем Государственная авиационная служба Украины сообщили о запрете российским авиакомпаниям летать в Украину с начала зимней навигации - с 25 октября. Также на них будут наложены дополнительные ограничения, касающиеся использования воздушного пространства Украины.

Речь идет об авиакомпаниях, которые попали под расширенные санкции Украины. В санкционный список вошли крупнейшие российские государственные компании "Аэрофлот и Трансаэро".

По материалам: Интерфакс-Украина