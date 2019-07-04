Украина осталась беднейшей страной в Европе

Среднестатистический украинец заработал в 2018-м на $400 больше, чем годом ранее

По итогам 2018 года внутренний национальный доход (ВНД) в пересчете на душу населения вырос на $400 до $2,66 тыс. Именно столько бы получил каждый украинец, если бы все заработанное внутри государства за год поровну разделили между гражданами. Такие данные обнародовал Всемирный банк 1 июля 2019 года.

Отметим, что увеличение показателя исследователи зафиксировали впервые с 2013 года - тогда показатель вышел на максимальную с 1990 года отметку - $3,8 тыс.

Между тем, продемонстрированный в минувшем году рост мало сказался на позициях государства в глобальном рейтинге. По этому показателю Украина остается беднейшей страной в Европе и занимает 144 строку в списке из 202 стран.

Для сравнения, в Беларуси ВНД на душу населения в минувшем году составил - $5,56 тыс., в Польше - $14,2 тыс. А в России - $10,2 тыс. При этом Швейцария в 2018 году достигла показателя $83,58 тыс.

Позади Украины в мировом рейтинге оказались только такие государства как Вьетнам, Гана, Гондурас, Конго, Зибабве, Кения и т.д.

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что в своих подсчетах Мировой банк опирается на несколько завышенную относительно данных Госстата информацию о численности населения. Тут уверены, что в Украине в 2018 году постоянно проживали 44,6 млн. человек - на 200 тыс. меньше, чем годом ранее.

Зато наша страна входит в ТОП-10 государств по объему полученных за год денежных переводов от заробитчан. Его по итогам 2018 года оценили в $14,4 млрд. - это 10-е место в глобальном рейтинге. Компанию в нем нам составили тот же Вьетнам, Бангладеш, Нигерия, Пакистан, Китай и Индия.