Украина останется транзитером российского газа - Меркель

Украина останется транзитером российского газа, заверила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Петром Порошенко.

"Не может такого быть, чтобы Украина утратила статус транзитера российского газа", - подчеркнула Меркель.

Ранее в интервью Handelsblatt Порошенко отметил, что газопровод Северный поток-2 - это политический проект, который финансирует Россия.

Он назвал Москву крайне ненадежным партнером и заявил, что реализация проекта Северный поток-2 приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей огромный ущерб.

Президент Украины предложил альтернативу Северному потоку-2.

5 апреля Верховная Рада призвала запретить строительство газопровода Северный поток-2. Однако в этот же день строительство газопровода одобрило правительство Финляндии.

6 апреля в Еврокомиссии заявили, что не поддержат проект газопровода и он не способствует диверсификации поставок газа в Европу.