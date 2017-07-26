Украина остановила поставки электроэнергии на оккупированную часть Донецкой области

В "Укрэнерго" сообщили, что территория ОРДЛО на сегодня не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины.

Украина полностью остановила переток электроэнергии с временно оккупированной территорией Донецкой области. Об этом на своей станице в соцсети Facebook сообщил и. о. главы государственной компании-оператора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"С 00:00 26.07.2017 года прекращен переток электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО на сегодня не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", - написал он.

По словам Ковальчука, потребности оккупированных территорий в электроэнергии покрываются за счет работы Старобешевской и Зуевской теплоэлектростанций, а также за счет других производителей на временно оккупированной территории и поставок из Российской Федерации.

Глава "Укрэнерго" также отметил, что линии, по которым Россия снабжает электроэнергией оккупированные регионы Донецкой области, исключены из перечня межгосударственных и перетоки по ним не учитываются в общей системе перетоков между Украиной, Россией и Беларусью.