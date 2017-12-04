Украина перечислила МВФ последний платеж в этом году

Украина 1 декабря перечислила Международному валютному фонду (МВФ) последний платеж в 2017 году на $169 млн, всего за год выплачено $1,268 млрд.

Об этом "Украинским новостям" сообщила пресс-служба НБУ.

По графику погашения долга перед МВФ 1 декабря Украина погасила 114,3 млн специальных прав заимствования (СПЗ) - $169 млн.

Всего за 2017 Украина выплатила 858,7 млн СПЗ - около $1,3 млрд.

При этом Украина получила в течение года от МВФ один транш на $1 млрд.

В марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу EFF общим объемом $17,25 млрд.

Первый транш Украина получила сразу в марте в размере $5 млрд, второй транш в размере $1,7 млрд поступил с небольшой задержкой в августе 2015 года, после чего возникла долгая пауза в связи с невыполнением Украиной ряда условий, политическим кризисом и изменением правительства.

В сентябре 2016 года Киев получил от МВФ следующий транш в размере $1 млрд, а последний транш в $1 млрд был перечислен фондом в апреле 2017 года.

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