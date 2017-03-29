Украина подала иск по газопроводу OPAL

Нафтогаз Украины оспорил решение Еврокомиссии о доступе Газпрома к трубопроводу Opal. Украинская сторона считает, что решение об увеличении поставок российского газа нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС.

Нафтогаз подал иск в Европейский суд против Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет российскому Газпрому значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.

"Принятие указанного решения без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору к Энергетической Хартии и по Договору об основании Энергетического сообщества", - говорится в заявлении Нафтогаза.

Украинская компания аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий Еврокомиссии.

Кроме того, оно противоречит директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок в Украину и другие восточноевропейские страны. Также под угрозой эффективное функционирование внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование Газпрома и связанных с ним компаний.

В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила увеличение квоты Газпрома на использование трубопровода OPAL.

В декабре 2016 года компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и Республика Польша обратились в Общий суд с исками об отмене решения Европейской Комиссии от 28 октября 2016 года. В конце февраля Нафтогаз обратился в суд с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны. Сейчас решение Еврокомиссии временно приостановлено в связанном процессе.

В итоге польской стороне удалось заблокировать монополизацию OPAL Россией.

Как отмечалось в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициях Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза. Еврокомиссия не просто создала прецедент исключения из правил Третьего энергопакета, чего "Газпром" последовательно добивался с 2013 г. Решение Еврокомиссии по использованию трубопровода-отвода OPAL в интересах российской газовой монополии может стать венцом (терновым) 18- летнего периода либерализации европейского рынка газа.

По материалам Зеркало недели. Украина, Корреспондент.net