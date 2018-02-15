Украина подаст в суд ООН меморандум о нарушении РФ морского права

МИД Украины в понедельник, 19 февраля, представит Меморандум в рамках арбитражного производства против России, инициированного из-за нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

"Первый меморандум пошел. Точнее, пойдет в понедельник. Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - написал министр.

Перший меморандум пішов) точніше, піде у понеділок))). Тримаю в руках наш Меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення РФ наших прав в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці. Дякую всій нашій команді, класна робота! - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 лютого 2018 р.

Напомним, что в мае 2017 года в Гааге прошли слушания по арбитражному иску Украины против РФ по поводу нарушения морского права. В промежуточном решении суда было указано, что у Украины есть время до 19 февраля 2018 года на подготовку меморандума с фактами по иску против РФ.

Как рассказала ранее замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, после того, как Украина подаст меморандум, состоятся слушания арбитража. Первые результаты слушаний могут быть уже в 2019 году, слушания дела по существу могут начаться в 2021 году.