Украина подготовилась к возможному реверсу газа через Молдову и Румынию

"Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники" (Одесская область).

Теперь станция готова осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из России, сообщает пресс-служба госкомпании.

"Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС "Молдовагаз", подписав соответствующий акт", - говорится в сообщении.

Известно, что ГИС "Гребеники" задействована в транспортировке газа через границу Украина - Молдова. Модернизация технологической трубопроводной обвязки станции позволила существенно повысить маневренность функционирования газотранспортной системы Украины, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Указано, что проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн кубометров в сутки в аверсном режиме и 4 млн кубометров в сутки в реверсном режиме из Молдовы.

Как отмечается, работы по модернизации станции осуществлены в соответствии с инициативой CESEC, которая предусматривает обеспечение транспортировки природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.

Ранее стало известно, что Молдова ведет переговоры о возможной аренде газовых хранилищ в Украине для реверсных поставок газа из Европы.