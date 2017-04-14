Украина подписала меморандум по развитию технологии Blockchain в стране, - Гройсман

Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины и американская компания Bitfury - мировой лидер развития blockchain - подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам премьер-министра, документом предусмотрено привлечение передового опыта американской компании к созданию эффективной экосистемы для развития blockchain в Украине.

"Blockchain - это наиболее инновационная технология, которая способна изменить все существующие процессы от государственного управления в банковской сфере. На техническом уровне - это современная технология децентрализованного хранения и защиты данных. Сегодня внедрение Blockchain является приоритетом крупнейших банков мира и наиболее инновационных стран - Швеции, Эстонии, Дании и тому подобное. Для Украины это шанс тоже войти в число инновационных лидеров в Европе", - подчеркнул он.

Ранее правление Национального банка Украины одобрило и представило дорожную карту Cashless Economy, в которой были прописало планы по использованию технологии Blockchain в Украине.