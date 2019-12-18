Украина подписала соглашение о реверсе газа из Румынии с января 2020

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 2020 года, который разблокирует Трансбалканский газовый коридор.

Оператор газотранспортной системы Украины и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года.

Соглашение предусматривает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову.

То есть с 1 января в межгосударственной точке Исакча 1-Орловка 1 будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 млн куб. м в сутки.

Генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон назвал это решение историческим.

- Это соглашение позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, прежде всего, для обеспечения газом потребителей Молдовы и пограничных потребителей Украины в Одесской области. Это позволит бесперебойно пройти зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ.