Украина подписала соглашение об условиях объединения энергосистемы с ENTSO-E

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подписал соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы, сообщила пресс-служба украинского системного оператора.

По ее данным, соглашение было подписано 28 июня в Брюсселе в ходе проведения ассамблеи ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии). По процедуре соглашение также должны подписать Moldelectrica и все системные операторы, входящие в состав региональной группы ENTSO-E "Континентальная Европа".

Документ состоит из трех основных частей: каталога требований (безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем); перечня необходимых дополнительных исследований; дорожной карты.

"Подписание соглашения - действительно историческое событие, ведь является отправной точкой для начала интеграции Объединенной энергетической системы Украины к европейскому объединению", - приводятся в сообщении слова В.Ковальчука.

В "Укрэнерго" отмечают, что хотя технически работа в параллельном режиме с ENTSO-E и текущая аналогичная работа с РФ, Беларусью и Молдовой являются схожими процессами, в их основе лежат совершенно разные экономические модели. В частности, синхронизация с ENTSO-E потребует не только выполнения целого ряда сложных технологических мероприятий, но перестройки всего рынка электроэнергии в стране и перевода его на другие рыночные механизмы, когда любой потребитель в Украине сможет импортировать электроэнергию из любой страны ЕС, а любой производитель электроэнергии - экспортировать ее конечному потребителю в Европе.

"Поэтому синхронизация с ENTSO-E невозможна без полноценного внедрение новой модели рынка электроэнергии в соответствии с требованиями третьего энергетического пакета", - подчеркивают в "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, В.Ковальчук также встретился с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Делегация Украины представила детальный план будущей интеграции ОЭС Украины с европейской энергосистемой. Стороны также обсудили дальнейший алгоритм действий по синхронизации энергосистем и внедрение новой модели рынка.

Как сообщалось, "Укрэнерго" на сегодня оценивает технологическую готовность ОЭС Украины по присоединению к ENTSO-E в 15%, а уровень имплементации и гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами - в 5% при существующей степени интегрированности систем в 10%. Доведение этих условий до 99-100%-го уровня запланировано через пять лет.

При этом существующий технический возможный объем обмена мощности между ОЭС Украины с ENTSO-E планируется увеличить с 885 МВт до 2200 МВт через пять лет и до 4000 МВт - через 10 лет.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в июле 2009 года и объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входят 42 национальные энергетические компании Европы.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.