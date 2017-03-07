Украина подсчитала убытки от экономической агрессии России в 2016 году

Убытки от экономической агрессии России против Украины только в 2016 году достигли 1 млрд долларов США. Об этом в интервью LB.ua сказала Наталья Микольская, замминистра экономразвития - торговый представитель Украины.

"У нас общие потери около 1 млрд долларов в 2016 году", - сказала Микольская.

Украина уже открыла два спора против России: по поводу запрета на импорт вагонов и железнодорожного оборудования из Украины в Россию и по поводу запрета транзита украинских товаров по территории России. И Министерство экономразвития уже подготовило юридическую позицию для третьего спора по поводу ограничения импорта продовольственных и некоторых промышленных товаров из Украины в Россию.

"Например, о несоответствии нашей упаковки продтоваров или небезопасности наших сыров или обоев. Хотя мы поставляем все это в страны Европы", - пояснила замминистра.

По ее словам, после рассмотрения спора в ВТО и в случае отказа России выполнять решение ВТО, Украина получит право легально применить адекватные меры по ограничению поставок товаров и услуг из России в Украину или по введению дополнительных ввозных пошлин на сумму понесенного убытка. Ко времени прохождения всех процедур в ВТО сумма убытков может превысить 1 млрд долларов США.

Наталья Микольская говорит, что при этом Украина не будет вводить ограничение на транзит российских товаров через Украину, поскольку из-за этого могут пострадать третьи страны. Транзит может быть ограничен только в интересах национальной безопасности по решению Совета нацбезопасности, но не решением правительства.

Напомним, Россия начала торговую войну против Украины еще до 2014 года при президенте Викторе Януковиче.