Украина подтвердила готовность поставлять электроэнергию в Беларусь. Об этом Президент Петр Порошенко заявил в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передают Українські Новини.

По его словам, Украина и Беларусь договорились о конкретных шагах сотрудничества в сфере электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности.

"Я подтвердил готовность Украины поставлять электроэнергию в Беларусь. Также мы договорились рассмотреть возможность расширения поставок энергоресурсов, в частности нефти, с использованием уникального транзитного потенциала Украины", - сказал Порошенко.

Президент Украины также отметил, что сегодня существует двусторонняя заинтересованность в создании новых совместных предприятий, в частности в сфере авиастроения, транспорта, машиностроения и сельского хозяйства.

Отметим, что экспорт украинской электроэнергии в Беларусь был прекращен в 2014 году по причине дефицита в ОЭС Украины в результате боевых действий на востоке Украины.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Беларусь заинтересованы в возобновлении речного сообщения по Днепру и Припяти.

Сегодня неизвестная женщина устроила провокацию в ходе встречи Президента Петра Порошенко с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.