Украина подтвердила консультации с РФ в рамках ВТО

Украина заявила о готовности провести инициированные Россией консультации в рамках торгового спора во Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в сообщении Минэкономразвития Украины.

"29 мая 2017 года Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО", - отмечается в релизе.

МЭРТ напоминает, что 19 мая Украина получила официальное требование от России на проведение консультаций в рамках механизма урегулирования споров ВТО в связи с, как заявлено РФ, "постоянной практикой торговых ограничений".

"Российская Федерация применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, в частности, продолжая ведение целенаправленной торговой агрессии против Украины. Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО - является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину", - отмечает, в свою очередь, украинское ведомство.

МЭРТ указывает, что с целью обеспечения защиты прав и интересов Украины совместно с другими заинтересованными государственными органами внимательно анализирует и обрабатывает требование РФ, а также меры, которые обжалуются в нем.

Министерство напоминает, что в течение последних двух лет Украина обжаловала в ВТО неправомерность введения Россией ограничений на импорт железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования происхождением из Украины, а также ограничение транзита с территории Украины через территорию РФ в третьи страны.

Напомним, 20 мая глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия направила в орган по разрешению споров ВТО запрос на проведение консультаций с Украиной "в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину".

По его словам, речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров. Особые процедуры применяются при ввозе российских книг и иной печатной продукции, а особый режим налогообложения - при ввозе подержанных российских автомобилей, отметил российский министр. Он добавил, что на территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний, среди которых машиностроители, банки, поставщики различных услуг, в том числе в сети Интернет, поставщики программного обеспечения, авиакомпании и многие другие, и российским компаниям также запрещено участвовать в приватизации.

В соответствии с процедурами ВТО, запрос на проведение консультаций является первым этапом при подаче иска. В течение двух месяцев, согласно правилам ВТО, должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого решения.

"В случае если консультации не принесут ожидаемого результата, мы имеем право начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы", - сказал Орешкин.

Министерство экономического развития и торговли ожидает первых решений Всемирной торговой организации в торговых спорах Украины с Россией во втором полугодии 2017-го. Об этом заявила замминистра экономики-торговый представитель Украины Наталья Микольская. По материалам: Интерфакс-Украина