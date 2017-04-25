Украина пока не будет прекращать энергоснабжение "ДНР"

Национальная энергетическая компания Укрэнерго не будет прекращать энергоснабжение "ДНР", пока не будет завершено строительство новой линии электропередач к Авдеевке.

Об этом сообщил и. о. главы Укрэнерго Всеволод Ковальчук.

"Решение о прекращении перетоков (электроэнергии на неподконтрольной Киеву части Донецкой области - ред.) не принято, так как остается нерешенным вопрос по Авдеевке", - отметил он.

По его словам, сначала должно быть завершено строительство новой линии электропередач к Авдеевке, которая обеспечит электроснабжение города.

"После этого встанет вопрос относительно продления или не продления энергоснабжения в отдельные районы Донецкой области", - сказал Ковальчук.

Он также прокомментировал прекращение энергоснабжения "ЛНР", заявив, что за все время АТО Украина не получила оплату за поставленную электроэнергию, что и стало одной из причин отключения.

Напомним, совокупный долг ДНР и ЛНР за электричество составляет 11 миллиардов гривен: "ЛНР" - 5,2 миллиарда гривен, а "ДНР" − 5,8 миллиарда гривен.

Также отметим, что Россия будет поставлять электричество в "ЛДНР".