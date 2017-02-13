Украина пока не будет вводить антидемпинговые пошлины на удобрения из России

Межведомственная комиссия по международной торговле отложила введение антидемпинговых пошлин на удобрения из России
Об этом сообщает 112 Украина.
Согласно информации Министерства экономического развития и торговли Украины, комиссия по международной торговле приостановила действие антидемпинговых пошлин в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси) из России, которые должны были вступить в силу в феврале 2017 года.
Это было сделано для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и принять меры по диверсификации поставок удобрений в Украину из Китая, стран Ближнего Востока, США и других стран.
В МЭРТ отметили, что 27 декабря 2016 года было принято решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт удобрений из России.
Ожидалось, что оно вступит в силу через 60 дней после опубликования. В комиссии отметили ущерб украинским производителям от импорта удобрений по демпинговым ценам, однако Россия покрывает до 90% поставок удобрений в Украину.
112 Украина
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