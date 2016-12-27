Украина получила 55 млн евро помощи от ЕС

Украина получила второй транш безвозмездной финансовой помощи Европейского Союза в сумне 55 миллионов 125 тысяч евро в рамках Соглашения о финансировании, заключенного правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов во вторник, 27 декабря, помощь была предоставлена по результатам проведения Еврокомиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения системы государственных закупок, прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами, а также реформы сферы госуправления, реформирования системы предоставления админуслуг, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий.

Эквивалент предоставленных средств в национальной валюте, как и средства первого транша, будут направлены на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета Украины.

Это транш является заключительным в рамках указанного Соглашения, а первый транш в сумме 250 миллионов евро был получен в июле 2014 года.

Как сообщалось, Евросоюз отложил предоставление второго транша по программе макрофинансовой помощи на сумму 600 миллионов евро до отмены Киевом запрета на экспорт леса и урегулирования вопроса социальной помощи внутренним переселенцам.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе выразил намерение снять запрет на экспорт древесины, действующего с 2015 года.

Читайте о последствиях моратория на экспорт леса в Украине в статье Игоря Гужвы "Семь аргументов против #безлеса" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина"