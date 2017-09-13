Украина получила дополнительные торговые преференции от Европарламента

В Европейском парламенте подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в Страсбурге в комнате протокола Европарламента.

Документ подписали президент Европейского парламента Антонио Таяни и заместитель министра по делам Евросоюза председательствующей в ЕС Эстонии Матти Маасікас (Matti Maasikas).

На церемонии также присутствовал докладчик Европарламента по данному вопросу Ярослав Валеса.

Документ еще должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу. Ожидается, что это произойдет в конце сентября.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

Согласно достигнутых договоренностей, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как ранее это предлагалось Еврокомиссией. Мочевину из предложений исключено. В частности установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тысячи тонн, томатов обработанных - 3 тысячи тонн, пшеницы - 65 тысяч тонн, кукурузы - 625 тысяч тонн, ячменя - 325 тысяч тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет, как дополнение к Соглашению о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.