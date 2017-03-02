Украина получила финальную версию меморандума с МВФ - Гонтарева

Международный валютный фонд вечером 1 марта прислал Украине финальную версию меморандума об экономической и финансовой политике по программе расширенного финансирования EFF.

Подписание этого документа даст возможность Фонду рассмотреть выделение 4- го транша в размере 1 млрд грн, заявила на пресс-конференции глава Национального банка Валерия Гонтарева, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Со стороны НБУ все хорошо, я готова подписать сегодня. Со стороны Минфина, премьера, других - вы (у них - Ред.) спросите", - сказала Гонтарева.

Глава НБУ выразила надежду, что подписание документа произойдет в самое ближайшее время. По ее словам, после подписания понадобится максимум две- три недели на проведение заседания совета директоров МВФ.

Напомним, ранее министр финансов Александр Данилюк прокомментировал информацию СМИ о подписании Украиной меморандума с МВФ.