Украина получила очередной денежный транш от ЕС. Стабилизирует ли это гривню?

Украина получит очередной транш от Европейского союза на сумму в 15,5 миллиона евро на реформу государственного управления.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает пресс- служба правительства.

По его словам, размер финансирования напрямую зависит от успеха этой реформы, а в прошлом году Украина выполнила 75% из 100% собственных обязательств. Таким образом, ЕС решил выделить еще средств на поддержку реформы государственного управления.

"Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, измеряется определенными программой индикаторами. Благодаря их исполнению вторая часть транша составляет 10,5 млн евро. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет", - заявил Саенко.

Он также отметил, что реформа госуправления является одной из ключевых в правительстве.

В начале июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о перезагрузке всей государственной службы. Глава правительства считает, что сейчас первоочередной задачей является определение сфер ответственности каждого органа власти и его руководителя, а только после этого можно начинать внедрение системных изменений. Последние должны ликвидировать советскую систему работы чиновников и ввести на государственном и местном уровнях новую, современную.