Украина получит около 200 млн долларов благодаря расширению квот на агропродукцию, - Кутовой

Комитет Европейского парламента по вопросам международной торговли проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины, что предоставит стране 196,95 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики Украины.

"Решение об увеличении квот на украинскую аграрную продукцию для нас важно и позволит расширить наши экспортные возможности. Украина получит около 200 миллионов долларов в объеме реализации. Бесспорно, мы понимаем, что речь идет о промежуточный этап согласования и впереди пленарное заседание Европарламента и заседания Совета министров ЕС. Однако, мы надеемся, что уже к концу мая будет принято окончательное решение", - сказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Сообщается, что расширение квот касается таких видов продукции, как мед (3 тыс. тонн), виноградный сок (500 тонн), кукуруза, кукурузная мука и гранулы (650 тыс. тонн), ячменная крупа и мука (7, 8 тыс. тонн), овес (4 тыс. тонн), ячмень, ячменная мука и гранулы (350 тыс. тонн).

В то же время, Комитет Европарламента по вопросам международной торговли пока не поддержал расширение торговых преференций для томатов, пшеницы.

В Минагрополитики отмечают, что такой отказ является временной. Украина продолжит отстаивать необходимость принятия Европарламентом решения об увеличении квот.

Напомним, Комитет Европарламента поддержал расширение беспошлинных квот для Украины.