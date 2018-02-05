Украина получит от G7 контейнеры для перевозки ядерных отходов

Украинские предприятия получат контейнеры для перевозки радиоактивных отходов в зону отчуждения. Они будут изготовлены и переданы при поддержке стран Большой семерки. Об этом шла речь во время заседания рабочей группы инициативы Группы Семи Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения, которое состоялось в Оттаве, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Благодаря активному диалогу стран-участниц инициативы Группы Семи, который направлен на развитие эффективного международного сотрудничества Украины с иностранными партнерами, а также привлечению ресурсов стран-доноров в украинские проекты, в 2017 г. при финансовой поддержке правительства США началось выполнение проекта, который предусматривает в конце 2018 г. завершение изготовления и поставку контейнеров для транспортировки и хранения отработавших источников ионизирующего излучения (ОИИИ) в централизованное хранилище на комплексе Вектор в зоне отчуждения", - сообщила начальник управления по вопросам снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и обращения с радиоактивными отходами Любовь Зинкевич.

Во время мероприятия происходило продолжение диалога в формате Украина - страны-участницы инициативы Группы Семи Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения, обсуждение актуальных для Украины проектов в сфере радиологической, химической, биологической и ядерной безопасности, а также презентация новых, в том числе улучшение системы физической защиты временных пунктов захоронения радиоактивных отходов в зоне отчуждения и разработка технического решения по извлечению ИИИ из законсервированных и действующих хранилищ твердых радиоактивных отходов (с разработкой строительных проектных решений, конструкторской документации и нестандартизированного оборудования и устройств для изъятия ИИИ).

Ранее сообщалось, что Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), которая является финансовым институтом развития правительства США, выделит около $250 млн для разработки, строительства и ввода в эксплуатацию центрального хранилища отработанного ядерного топлива для Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.