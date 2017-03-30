Украина получит транш от МВФ на следующей неделе - Порошенко

Следующий транш от Международного валютного фонда должен поступить с 3 по 7 апреля.

Об этом сообщает сайт президента Петра Порошенко.

"Имею удовольствие сообщить новость, что на следующей неделе, с 3 по 7 апреля, на счета Украины должны поступить, наконец, 600 млн евро макрофинансовой помощи", - сказал Порошенко во время общения с представителями средств массовой информации в рамках рабочего визита в Республику Мальта.

"Кроме того, на понедельник назначено заседание правления Международного валютного фонда, где также будет принято решение о предоставлении нам транша в 1 млрд долларов", - отметил он.

"Это значительно усилит золотовалютные резервы страны и бюджетную стабильность государства", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, совет директоров МВФ отложил обсуждение третьего пересмотра программы для Украины и выделение очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, которое было запланировано на 20 марта.

Позже стало известно, что Совет директоров МВФ планирует рассмотреть выделение Украине следующего транша по программе расширенного финансирования 3 апреля.

Напомним, что указом президент Украины Петра Порошенко от 16 марта введено в действие решение СНБО от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.

МВФ 4 марта сообщил о достижении соглашения с властями Украины в отношении меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, по итогам которого Украине может быть предоставлен четвертый транш финансирования, объемом SDR734,05 млн (около $1 млрд).

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября.