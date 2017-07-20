Украина поставляет мороженое более чем в 30 стран мира

Украинские предприятия экспортируют мороженое более чем в 30 стран мира. Об этом рассказал президент ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" Игорь Бартковский, - передает hvylya.net.

Игорь Бартковский заявил, что за 2016 год украинские производители экспортировали на внешние рынки более 30 стран мира 4,5 тысяч тонн мороженого. А с начала 2017 года отраслевые предприятия выпустили мороженого на 7,3% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Таким образом общий объем произведенной продукции составил 57,1 тысяч тонн.

В то же время за первые полгода украинские предприятия увеличили экспорт мороженого на 25,4% до 3,252 тысяч тонн. А импорт этого продукта вырос на 45% до 121 тонны.

Президент ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" Игорь Бартковский отметил, что сейчас еще три украинских предприятия проходят проверку на получение права экспорта мороженого в страны Европейского Союза.

В частности, речь идет о харьковском "Хладпроме", кировоградской "Ласке" и тернопольской "Ласунке".

"При наших мощностях и современных технологических линиях, мы можем экспортировать до 7 тысяч тонн мороженого на рынки Евросоюза и других стран", - заявил Братковский.

Он также отметил, что начиная с 2015 года 44 украинских предприятия молочной отрасли работали над получением права получить доступ на рынок европейских стран. Прошли проверку 16 предприятий, которые уже начали экспорт своей продукции в европейские страны.

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