Украина потеряет до 3% ВВП из-за "Северного потока-2", - Минфин

Реализация российским "Газпромом" проекта газопровода "Северный поток-2" входит в число основных фискальных рисков для Украины. Об этом говорится в документе, обнародованном Минфином сегодня, 26 сентября.

"Реализация проекта "Северный поток-2" приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП (только прямые потери)", - говорится в документе.

Как отмечается, среди других внешних факторов риска ведомство указывает проведение налоговой реформы в США, которая может привести к оттоку финансовых ресурсов с развивающихся рынков из-за необходимости покрытия дефицита бюджета США..

Также в числе основных рисков остается угроза активизации военного конфликта на Донбассе, которая будет иметь непредсказуемые последствия для украинской экономики.

Минфин включил в число рисков увеличение импортной экспансии европейских товаров потребительского направления на внутреннем рынке и введение налога на выведенный капитал, которое может привести к потерям государственного бюджета в 2019 году.

В документе отмечается, что реализация структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с Международным валютным фондом, является крайне важной для макрофинансовой стабильности Украины и доступа к финансированию от МВФ и других международных партнеров.

Напомним, согласно опубликованному в июле 2018 года макроэкономическому прогнозу, Национальный банк ожидает, что в текущем году рост реального ВВП ускорится до 3,4%. Обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен 25 октября 2018 года и опубликован в Инфляционном отчете 1 ноября 2018 года.

Отметим, по данным Госстата, ВВП Украины во II квартале 2018 года вырос на 3,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.