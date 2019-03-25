Украина предложила Европе свои ПХГ для закачки дополнительного газа на следующую зиму

"Укртрансгаз" предлагает европейским компаниям, которые занимаются поставкой газа, воспользоваться свободными мощностями украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ) и создать необходимые запасы, чтобы избежать возможного прекращения транзита зимой 2020 года. Об этом сообщает пресс- служба компании.

"Сейчас Украина может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м объема хранения, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достичь до 260 млн куб. м", -говорится в сообщении.

Украинские хранилища могут помочь, к примеру, Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей, даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в Евросоюз.

"Технические возможности экспорта газа в Венгрию равны 68 млн куб. м в сутки, что в четыре раза превышает производительность газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию (только 15 млн куб. м в сутки). Использование таких значительных мощностей украинской ГТС позволит снизить риски наступления чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе Венгрии", - сказано в пресс-релизе.

Аналогичные услуги украинская сторона готова предложить и другим поставщикам газа из Европы.

В компании напомнили, что комплекс газовых хранилищ Украины - крупнейший в ЕС. Он состоит из 11-ти подземных газохранилищ общей емкостью 31 млрд куб. м. В последние 10 лет Украина использует для своих нужд лишь 50-60% этой мощи.

Как сообщалось, 21 января в Брюсселе завершились трехсторонние переговоры по транзиту газа из РФ в Евросоюз через ГТС Украины.

"Нафтогаз" и Еврокоммиссия настаивают на сохранении транзита и подписании нового договора, соответствующего европейскому энергетическому законодательству.

В свою очередь, уководство "Газпрома" выразило готовность без консультаций продлить договор, подписанный в 2009 году тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, ближе к концу переговоров Украина получила предложение об условиях и объемах транзита, которое следует в ближайшие два месяца обсудить с Кабмином.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович уточнил, что предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" подписать контракт сроком как минимум на 10 лет.