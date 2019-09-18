Украина предложит "Газпрому" контракт на 10 лет

Украина на переговорах с "Газпромом" предложит подписать новый контракт на транзит газа из РФ сроком на 10 лет и минимальным объемом 60 млрд куб. м в год. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает УНИАН.

Что это значит Отмечается, что при этом российской стороне будет предложено прописать возможность увеличения объема транспортируемого газа до 90 млрд куб. м в год.

"У нас есть позиция, которую озвучил господин Шефчович, еврокомиссар, мы поддерживаем ее. Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию - 60 плюс 30 и на 10 лет. Будем поддерживать в переговорах эту позицию", - сказал министр.

В то же время Кремль не ждет от предстоящих переговоров конкретных договоренностей.

"Не стоит ожидать от этой встречи каких-то конкретных договоренностей, безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - сказал пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это вопрос экономической целесообразности, поэтому профильные ведомства будут договариваться", - добавил он. Что известно Трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией состоятся в Брюсселе 19 сентября.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

"Нафтогаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

С целью усилить региональную безопасность газоснабжения и снизить зависимость Украины от РФ представители Украины, Польши и США недавно подписали соглашение о сотрудничестве.

Минфин

https://minfin.com.ua