Украина предоставит МВФ уточненные макропоказатели с учетом последствий блокады Донбасса - Данилюк

Украина во вторник-среду предоставит Международному валютному фонду (МВФ) уточненные макропоказатели экономического развития с учетом последствий блокады Донбасса, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Переговоры мы начали еще в воскресенье, сейчас они на завершающей стадии, поэтому я думаю, что буквально сегодня-завтра мы должны завершить", - сказал министр финансов журналистам в Киеве во вторник.

По его словам, Национальный банк Украины представил свое видение, и сейчас Минфин намерен скорректировать свои прогнозы и представить МВФ финальные прогнозы последствий блокады.

"МВФ как кредитор должен понять, какое будет влияние (блокады - ИФ)", - отметил министр.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как перенос МВФ рассмотрения выделения транша повлияет на курс гривни, А.Данилюк подчеркнул: "Никак... Пара дней никак не повлияет".

Ранее во вторник, 21 марта, Нацбанк в связи с торговой блокадой ОРДЛО и улучшением конъюнктуры на внешних рынках пересмотрел макропоказатели на 2017 и 2018 год, в частности, ухудшив прогноз роста валового внутреннего продукта страны на 2017 год с 2,8% до 1,9%.

Как отмечено в сообщении НБУ во вторник со ссылкой на внеочередное заседание комитета по монетарной политике от 20 марта, оценка роста ВВП Украины на 2018 год, наоборот, улучшена с 3% до 3,2%.

В то же время Нацбанк подтвердил прогноз инфляции на текущий год в 9,1% и на следующий в 6%.

В связи с блокадой оценка дефицита текущего счета платежного баланса на 2017 год ухудшена с $3,5 млрд до $4,3 млрд, а на следующий - с $3,4 млрд до $4,3 млрд.

НБУ также понизил прогноз международных резервов Украины на конец этого года с $21,3 млрд до $20,8 млрд, а на конец следующего - с $27,1 млрд до $25,9 млрд.

"Влияние блокады на обменный курс гривни будет ограниченным. Ухудшение ситуации с платежным балансом в первую очередь будет отображаться на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов", - подчеркивает НБУ

Нацбанк уточняет, что сам по себе эффект блокады замедлит рост ВВП на 1,3 процентных пункта (п.п.), однако этот негативный фактор будет частично компенсирован ростом на 0,4 п.п. за счет более благоприятной ситуации для украинского экспорта (металлов, железной руды, зерновых) на внешних рынках, чем ожидалось ранее.

Такая же частичная компенсация произойдет, по мнению Нацбанка, и в платежном балансе, где негативный эффект от блокады в $1,8 млрд будет смягчен позитивным от улучшения внешней конъюнктуры в $1 млрд.

Как сообщалось, вопрос третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины исчез из повестки дня совета директоров Международного валютного фонда на 20 марта. Какая-либо информация о причинах таких изменений на сайте Фонда отсутствует. Повестка дня расписана до 24 марта и вопроса Украины в ней нет.

По данным Минфина, перенесение сроков проведения заседания вызвано исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий мер, примененных Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях.

В свою очередь, Национальный банк Украины в ответ на запросы СМИ сообщает, что Украина находится в программе сотрудничества с МВФ.

По материалам: Интерфакс-Украина

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