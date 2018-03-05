Украина предотвратила искусственный газовый кризис - "Нафтогаз"

Разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа в Евросоюз, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal.

Коболев подчеркнул, что для Европы риски исчезли. "Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел", - сказал глава "Нафтогаза".

Он напомнил, что "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. По словам Коболева, Украине пришлось увеличить расход энергии, чтобы обеспечить транзит газа в ЕС.

Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Как результат, "Газпром" продолжил нарушать свои контрактные обязательства по обеспечению давления на входе в ГТС Украины.

Также, "Газпром" начал процедуру расторжения всех газовых контрактов с Украиной. Такой была реакция на решение Стокгольмского арбитража.

"Нафтогаз" пока не получал от "Газпрома" документов о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.