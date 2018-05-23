Украина присоединилась к Метрической конвенции

Верховная Рада постановила присоединиться к Метрической конвенции, подписанной 20 мая 1875 года в г. Париже. Законопроект N0181 поддержали 232 народных депутатов. Метрической конвенцией учреждеа Международное бюро мер и весов (ВІРМ), к основным задачам которого отнесены разработка и поддержка международных эталонов единиц измерения Международной системы величин (SI).

На сегодня участниками Метрической конвенции являются 58 государств. 43 государства принимают участие в Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM) в статусе ассоциированных участников, в том числе Украина с 2002 года.

Принятие закона позволит Украине получить членство в BIPM и пользоваться правами полноправного члена BIPM.

В частности, Украина сможет голосовать на заседаниях CGPM и принимать участие в работе консультативных комитетов, создаваемых СІРМ (в настоящее время Украина не имеет права голоса на заседаниях CGPM и не может принимать участие в работе консультативных комитетов).

Также Украина сможет купить откалиброванный платино-иридиевый эталон килограмма по себестоимости (актуально для Украины, поскольку на сегодня Украина имеет эталон килограмма из нержавеющей стали низшего уровня).

Также Украина сможет пользоваться услугами по калибровке национальных эталонов, которые являются недоступными для ассоциированных участников.

В 2017 году вклад Украины в BIPM как ассоциированного участника CGPM составлял 50 763 евро, то есть 90% суммы вклада Украины как полноправного члена. В 2018 году после присоединения Украины к Метрической конвенции вклад Украины как члена BIPM составит 56 306 евро.

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