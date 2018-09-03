Украина продала товаров в ЕС на $11 миллиардов

С января по июнь 2018 года Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на $11,2 млрд. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал президент Петр Порошенко.

По словам главы государства, за год действия Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом удалось добиться весомых достижений. В частности, Порошенко отметил, что страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Украины.

За первое полугодие этого года Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11,2 млрд долларов, что почти на 2 млрд долларов больше аналогичного периода прошлого года. Так, доля Европейского Союза во внешней торговле Украины достигла 42%.

"Мы и дальше будем углублять не только торгово-экономическую, но и секторальную и политическую интеграцию Украины в ЕС", - добавил президент.

К слову, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, или 1,9 млрд долларов, и составил 8,1 млрд долларов.