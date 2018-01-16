Украина продлила контракт на поставку двигателей для ракет-носителей Vega

ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ, Днепр) расширяет участие в программах Европейского космического агентства (ESA), до 2020 года ЮМЗ планирует обеспечить поставку еще 20 серийных маршевых двигателей для четвертой ступени европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega, сообщила пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению на сайте завода, в 2017 году "Южмаш" завершил выполнение заключенного в 2014 году контракта на изготовление девяти блоков маршевого двигателя (БМД) четвертой ступени РН Vega по заказу AVIO S.p.A. (Италия). "Всего, вместе с предыдущими контрактами, (европейскому заказчику-ред.) отгружено уже шестнадцать единиц продукции", - уточняет пресс-служба.

"В 2017 году заключен очередной контракт на изготовление еще двадцати БМД. Закупки материалов и ПКИ уже произведены в 2017 году, и производство будет вестись в 2018 году", - сообщает пресс-служба.

РН Vega разработана ESA совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). Она предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.

Контракт на разработку, квалификацию и поставку маршевого двигателя четвертой ступени для РН Vega между ГКБ "Южное", ГП "Южмаш" (оба - Днепр) и итальянской Avio SpA был подписан в феврале 2004 года.

По данным разработчика, новый жидкостной двигатель базируется на основе ступени разведения межконтинентального баллистического ракетоносителя (МБР) РС-20 (SS-18 "Сатана").

В апреле 2012 года партнеры заключили трехлетний с правом пролонгации контракт с AvioSpA на поставку первых пяти серийных двигателей. В 2014 году контракт был пролонгирован до 2017 года, в июле 2017 года - до 2020 года, его детали не озвучивались.

Запуски РН Vega осуществляются с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане. Успешный пробный пуск РН Vega осуществлен в феврале 2012 года, с мая 2013 года ЕSА начало коммерческую эксплуатацию новой РН.

С 2013 года по программе обеспечено 11 пусков, в рамках которых на орбиту выведено 26 спутников для 20 заказчиков по всему миру.

В 2017 году по программе Vega обеспечено три пуска: в марте на орбиту выведен спутник Sentinel-2B глобальной европейской системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Copernicus; в августе - итальянский разведывательный спутник OPTSAT-3000, а также франко-израильский спутник Vens европейской системы ДЗЗ Copernicus; в ноябре - марокканский спутник ДЗЗ Mohammed VI - A.

Правительство Украины и ESA подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования космического пространства в мирных целях в 2008 году. В начале 2014 года действие соглашения было продлено до 2019 года. В состав ESA входят 17 европейских стран.

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