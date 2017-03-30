Украина продолжит отстаивать свою позицию в суде по "долгу Януковича" - Минфин

Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле.

На последующих этапах процесса в суде по иску России против Украины по "долгу Януковича" в 3 млрд долл. Украина продолжит последовательно отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы с использованием всех возможностей английского права.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

В сообщении отмечается, что в суде сегодня, 29 марта Английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил подать апелляцию.

Суд также удовлетворил ходатайство Украины о временном приостановлении выполнения принятого решения.

"Украина с уважением относится к этому решению, которое было принято в сложном и неопределенном правовом поле. Более того, мы приветствуем то, что судья признал акты экономической и военной агрессии против Украины и ее народа, которые Россия непрерывно и с растущей интенсивностью совершает с 2013 года, и которые также были признаны и осуждены международным сообществом", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что позиция Украины была признана судьей сильной и обоснованной. Однако, судья в конце концов решил применить определенные формальные нормы английского права и вынести решение не в пользу Украины.

"В ближайшие несколько дней украинская сторона ознакомится с полным текстом решения и подробно проанализирует его последствия вместе со своей командой юридических советников", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Англии 19 января завершил трехдневные слушания по иску России к Украине относительно кредита в сумме 3 млрд долл., полученного нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что лондонский суд сегодня одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по "долгу Януковича" в 3 млрд долл., не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле.