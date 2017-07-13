Украина произвела свыше 3,5 тыс автомобилей

Рост автопроизводства за первое полугодие 2017 года превысил 70%

Всего за первое полугодие 2017 года в Украине было произведено 3,6 тыс автотранспортных средств, что на 72,8% больше прошлогоднего результата. В Украине стандарт Евро-6 для всех автомобилей введут с 2020 года

Как сообщили в ассоциации "Укравтопром", из них: Легковые автомобили - 3078 шт (+88,3%) Коммерческие автомобили - 206 шт (-49,3%) Автобусы - 337 шт (+524,1%)

В частности, в июне 2017 года на украинских заводах было произведено 835 автотранспортных средств, что на 95,1% больше результата прошлогоднего июня, и на 15,7 % больше показателя мая текущего года.

Український Бізнес Ресурс

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