Украина рассчитывает получить 700 тонн энергетического угля из США

На прошлой неделе из порта американского города Балтимор вышло судно, груженое 62 тыс. тонн энергетического угля

До конца года можно ожидать поставку в Украину 700 тыс. тонн энергетического угля из США, сообщил в интервью ZN.UA посол Украины в США Валерий Чалый.

На прошлой неделе из порта американского города Балтимор вышло судно, груженое 62 тыс. тонн энергетического угля, которое должно прибыть в украинский порт Южный к середине сентября. Чалый сообщил, что соответствующий контракт на поставку угля был заключен между американской компанией XCoal Energy and Resources и украинской государственной "Центрэнерго" 14 июля нынешнего года.

"Согласно условиям контракта до конца года можно ожидать поставку 700 тыс. тонн антрацитового энергетического угля из США. Было запланировано, что объем первой поставки составит 85 тыс. тонн. Но отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тыс. тонн, при загрузке которого я присутствовал вместе с американскими высокими должностными лицами. Судно с американским углем еще на прошлой неделе вышло из порта города Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт Южный", - рассказал дипломат.

По его словам, полной информацией о поставках в Украину следующих партий антрацитового угля владеет "Центрэнерго". "То, что нам известно, - следующая партия угля должна быть большей, ориентировочно 120 тыс. тонн, и должна прибыть в Украину в начале октября. Можно ожидать прибытия одного- двух судов ежемесячно", - отметил посол.

Чалый допускает, что в случае успешного первого этапа сотрудничества, в следующем году Украина при потребности может закупить больше американского энергетического угля (речь шла об объемах до 2 млн тонн).



"Важно отметить, что партнер с американской стороны, компания XСoal, - надежный производитель и опытный экспортер угля. Компания рассчитывает на продолжительные отношения с украинской стороной. Рассматривает не только торговую составляющую, но и, что важно, инвестиционную тоже. Компания заинтересована в инвестировании в сектор угольной промышленности и газодобычи в нашей стране, сотрудничает с Американской торговой палатой в Украине", - рассказал посол Украины в США.

Напомним, что в порт Южный прибывает также уголь из ЮАР, 16 августа завершилась разгрузка уже третьего балкера, во всех случаях суда доставили по 75 тыс. тонн угля. Всего ДТЭК законтрактовал 675 тыс. тонн угля в ЮАР с возможностью увеличения поставок до 1 млн тонн.

Український Бізнес Ресурс

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