Украина рассмотрит возможность закупать уголь в Южной Африке, Австралии и Китае, - Насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, то Украина рассмотрит возможность закупки угля в Южной Африке, Австралии и Китае. Об этом министр заявил после заседания СНБО, сообщает Громадське.

"Мы будем иметь государственный запас. Выделяются средства на государственный запас антрацитовой группы угля. Пока не так много вариантов подходящих. Это Южная Африка, Австралия и Китай", - заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко принял указ, согласно которому в действие вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о нейтрализации угроз энергетической безопасности.