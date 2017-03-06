Украина резко сократила отбор газа из хранилищ

В субботу, 4 марта, отбор составил лишь 16,52 млн кубометров.

Украина с начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 4 марта 2017-го снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 44,1% (на 6,5 млрд куб. м) – до 8,23 млрд кубов.

По данным Укртрансгаза, 4 марта отбор составил 16,52 млн куб. м, в целом за 1-4 марта – 81,24 млн куб. м (в среднем – 20,31 млн куб. м/сутки). Для сравнения, в некоторые дни в январе и феврале отбор газа из ПХГ превышал 100 млн кубов в сутки.

Всего в феврале из хранилищ было поднято 1,57 млрд куб. м (в среднем – 56,1 млн куб. м/сутки), а январе – 2,1 млрд куб. м (в среднем – 67,8 млн куб. м/сутки), в декабре-2016 – 1,6 млрд куб. м (в среднем – 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре-2016 – 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

Также сообщается, что по состоянию на 4 марта газ импортировался в суточном режиме 43,5 млн куб. м из Словакии, Венгрии и Польши. В целом за 1-4 марта импорт составил 177 млн куб. м.

Как сообщал Корреспондент.net, в Нафтогазе рассчитывают, что на конец отопительного сезона в ПХГ будет оставаться 7-8 млрд кубов газа при допустимом значении в 5 млрд кубометров.

Напомним, Россия беспокоится из-за низких запасов газа в Украине.