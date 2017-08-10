Украина резко увеличила экспорт молокопродуктов: доходы от экспорта превысили $140 млн

Выручка от экспорта украинской "молочки" за 7 месяцев 2017 года выросла на 69%.

Как сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) со ссылкой на данные ГФС, объем валютных поступлений от продажи молочных продуктов составил $140,8 млн.

Украина увеличила экспорт молокопродуктов в Китай на 1000%

В частности, продажи масла выросли в 4 раза и составили $54,4 млн.

География поставок достаточно распылена: тройка крупнейших покупателей импортирует чуть более 40% масла, остальные 59% приходится на группу "другие".

К основным импортерам принадлежат: Марокко (17,7%, или $9,6 млн) Казахстан (11,9%, или $6,5 млн) Турция (11,4%, или $6,2 млн)

Кроме того, с начала года вдвое вырос экспорт молочной сыворотки: он составил $15,5 млн.

Почти 50% сыворотки экспортировано в Китай - $7,4 млн. 6,2% пришлось на долю Малайзии ($967 тыс) и 5,6% - на Индию ($862 тыс).

В Украине зафиксировали крупнейший в мире прирост производства молока

Экспорт сыров за анализируемый период вырос на 45,7% и составил $17 млн .

Львиная их доля продолжает идти на Казахстан (48% в структуре, или $8,2 млн), 23,5% сыров было экспортировано в Молдову (почти $4 млн) и 11,6% - в Египет ($1,9 млн).

Український Бізнес Ресурс

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