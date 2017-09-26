Украина резко увеличила импорт газа из Европы

26 сентября 2017, 12:09
 Экономика Источник: Український Бізнес Ресурс

За 8 месяцев 2017 года НАК «Нафтогаз Украины» закупила 15,6 млрд кубометров газа, что на 3,5 млрд кубометров больше, чем за 8 месяцев 2016 года.

Поставки импортного газа в Украину со стороны Российской Федерации как в 2016, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали с европейского направления.

За 8 месяцев 2017 года «Нафтогаз» импортировал из европейского рынка 6,4 млрд кубометров газа, что на 2,9 млрд кубометров (83%) больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Основными поставщиками европейского газа в Украину стали Словакия, Польша и Венгрия.

В этом году «Нафтогаз» закупал газ у 12 европейских поставщиков.

Ни одна из этих компаний не поставила более 30% объема импортируемого газа.

Обсяги імпорту природного газу в Україну за 8 місяців 2017 та 2016 років, млрд куб. м

  2017 2016
Всього для України 9,4 4,8
за напрямками: Словаччина 7,1 4,0
Угорщина 1,5 0,3
Польща 0,8 0,5
     
в т.ч. Нафтогаз, всього 6,4 3,5
за напрямками: Словаччина 6,3 3,5
Угорщина 0,1 0
Польща 0 0

 

Источник: Український Бізнес Ресурс
 
 
 