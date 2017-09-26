Украина резко увеличила импорт газа из Европы

За 8 месяцев 2017 года НАК «Нафтогаз Украины» закупила 15,6 млрд кубометров газа, что на 3,5 млрд кубометров больше, чем за 8 месяцев 2016 года.
Поставки импортного газа в Украину со стороны Российской Федерации как в 2016, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали с европейского направления.
За 8 месяцев 2017 года «Нафтогаз» импортировал из европейского рынка 6,4 млрд кубометров газа, что на 2,9 млрд кубометров (83%) больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Основными поставщиками европейского газа в Украину стали Словакия, Польша и Венгрия.
В этом году «Нафтогаз» закупал газ у 12 европейских поставщиков.
Ни одна из этих компаний не поставила более 30% объема импортируемого газа.
Обсяги імпорту природного газу в Україну за 8 місяців 2017 та 2016 років, млрд куб. м
|2017
|2016
|Всього для України
|9,4
|4,8
|за напрямками: Словаччина
|7,1
|4,0
|Угорщина
|1,5
|0,3
|Польща
|0,8
|0,5
|в т.ч. Нафтогаз, всього
|6,4
|3,5
|за напрямками: Словаччина
|6,3
|3,5
|Угорщина
|0,1
|0
|Польща
|0
|0