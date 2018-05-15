Украина рискует отказаться в офшорном списке стран ЕС

Украина может попасть в офшорный список стран Европейского Союза, если не ратифицирует соглашение MLI (Multilateral Instrument) до 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сообщается, что Многосторонняя конвенция MLI является соглашением, присоединившись к которому, страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Оно является частью плана по противодействию размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

Подписав и ратифицировав Многостороннюю конвенцию, Украина одновременно также выполняет шаги 6 и 14 плана BEPS, входящие в минимальный стандарт плана BEPS (Base erosion and Profit Shifting). Соглашение должен подписать глава украинского финансового ведомства Александр Данилюк, однако для этого ему требуется получить соответствующие полномочия от президента Петра Порошенко. После этого ратификацией соглашения займется парламент.

Если до конца 2018 года указанное соглашение не будет ратифицировано, то Украина рискует попасть в офшорный список стран ЕС.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят сократить список офшорных стран.