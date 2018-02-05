Украина сегодня выплатила МВФ 375 миллионов долларов, завтра перечислит еще 87 млн долл

Сегодня Украина заплатила в пользу Международного валютного фонда очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 млн долл.

По данным НБУ, завтра, 6 февраля, Украина оплатит в пользу МВФ еще 87 млн долл. в качестве процентов по указанной программе и по реализуемой в настоящее время программе расширенного финансирования EFF.

Как известно, в 2018-м Украина должна выплатить по внешним валютным долгам 7,4 млрд долл.

В 2017-м Украина выплатила Международному валютному фонду 1,268 миллиарда долларов.

Напомним, что в апреле 2014 года Украина и МВФ заключили договор о двухлетней программе stand-by объемом 17 млрд долларов. По ней наша страна получила два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл.

В марте 2015 года МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл., из них четырьмя траншами страна получила 8,7 млрд долл.

Отметим, что Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года в 2,3 раза - до 747,6 млрд грн.

Trust.UA

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