Украина сможет экспортировать говядину в Турцию

Украина по результатам проверок качества продукции получила право экспортировать в Турцию говядину. Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Отмечается, что в конце апреля 2018 года в Украину прибыла техническая миссия Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Турции относительно оценки системы государственного контроля за производством говядины. Все это время инспекторы проверяли качество продукции и модель контроль за производством мясной продукции в Украине.

"Турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турции. По результатам этой работы принято решение об открытии рынка Турции для украинской говядины", - говорится в сообщении.

Известно, что сейчас работа над согласовании формы ветеринарного сертификата на экспорт говядины из Украины в Республику Турция вышла на финальную стадию.

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт украинских товаров за январь- февраль 2018 года возрос на 17,9% или 1,1 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 7,4 млрд долларов.