Украина сможет отказаться от антрацитового угля за 3-5 лет, - Гройсман

Для того, чтобы полностью отказаться от угля антрацитовой группы, Украине нужно от 3 до 5 лет. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Для того, чтобы провести модернизацию и отказаться от этого угля, и перейти, например, на газовую группу, которая добывается в регионах, подконтрольных нам, нужно 3-5 лет и еще ежегодные инвестиции в размере не менее 15 млрд гривен", - заявил Гройсман.

По словам премьера, зависимость Украины от угля антрацитовой группы постоянно уменьшается за счет, в частности, увеличения собственной добычи газа.

"Это означает, что наш системный подход позволит, в том числе диверсифицировать и поставки угля", - сказал Гройсман.

Напомним, Украина в 2016 году импортировала 435 тыс. тонн угля.