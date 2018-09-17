Украина сократила экспорт сахара

Украинские предприятия в 2017/2018 маркетинговом году (сентябрь-август) экспортировали 560,4 тыс. тонн сахара.

Украинские предприятия в 2017/2018 маркетинговом году экспортировали 560,4 тысяч тонн сахара. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщила пресс-служба отраслевой ассоциации Укрцукор.

В сравнении с 2016/2017 маркетинговым годом падение в 2017/2018 МГ составило 27,2%.

Основные поставки августа осуществлялись в Узбекистан - 79%. Также незначительные отгрузки были в Азербайджан и Молдову - 10% и 6% соответственно.

Нынешней сезон сахароварения стартовал 31 августа. По состоянию на 14 сентября работает 13 сахарных заводов и изготовлено 41,1 тысяч т сахара.

Напомним, Украина в июле текущего маркетингового года экспортировала 36,7 тысяч тонн сахара. Это на 46% меньше, чем в предыдущем месяце.

Также сообщалось, что в прошлом году производство сахара в Украине выросло на 6,5% и составило 2,14 млн тонн.