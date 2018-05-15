Украина сократила экспорт зерна на 20%

С начал маркетингового 2017/2018 года, и по состоянию на 14 мая, Украина экспортировала 35,1 млн тонн зерновых культур, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы составил 15,6 млн тонн, кукурузы - 15,2 млн тонн, ячменя - 4,2 млн тонн, а экспорт ржи составил 35 тыс. тонн.

Также было экспортировано 392 тыс. тонн муки.

В министерстве отметили, что в 2016/17 МГ из Украины было поставлено на внешние рынки 44 млн тонн зерна. В том числе пшеницы - 17,5 млн тонн, ячменя - 5,4 млн тонн, ржи - 11,4 тыс. тонн и кукурузы - 20,7 млн тонн. Муки за этот период было экспортировано 403 тыс. тонн.

Напомним, по данным Национального научного центра Институт аграрной экономики, в 2017 году Украина увеличила экспорт зерновых в три раза за семь лет.