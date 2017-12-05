Украина сократила общий госдолг до $76,3 млрд

Совокупный государственный долг Украины в течение октября 2017 года уменьшился на 0,98%, или на $752 млн до $76,29 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

Как отмечается, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября составлял $76,29 млрд против $77,04 млрд по состоянию на 30 сентября, или 2,047 трлн гривен против 2,043 трлн гривен.

В то же время, с начала года общий долг увеличился на 7,5% или на на $5,32 млрд.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на конец октября составлял $64,81 млрд (1,739 трлн гривен) против $65,03 млрд (1,725 трлн гривен) на конец сентября.

При этом прямой внешний долг за октябрь уменьшился на $0,13 млрд - до $38,52 млрд, а прямой внутренний долг за месяц уменьшился на $0,1 млрд - до $26,29 млрд.

Гарантированный государством долг по состоянию на 31 октября составлял $11,48 млрд (308,05 млрд гривен) против $12,01 млрд (318,44 млрд гривен) по состоянию на 30 сентября.

Напомним, Кабинет Министров оценивает необходимый размер заимствований в государственный бюджет в 2018-2019 в 473,5 млрд гривен.