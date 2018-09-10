Украина сократила транзит российского газа в ЕС на 6%

Из-за ранее накопленных запасов импорт газа уменьшился на 26,6%.

Объемы транзита российского газа через территории Украины в европейские страны и Молдову по итогам восьми месяцев текущего года составили 58,2 млрд кубометров. С начала года транзитные объемы сократились на 3,8 млрд кубов, или на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За январь-август из подземных хранилищ было отобрано 7,3 млрд кубов, что на 3,2 млрд кубометров, или на 78% больше, чем за этот же период прошлого года.

На 31 августа в ПХГ Украины хранилось 14,6 млрд кубометров газа, на 0,2 млрд кубов меньше, чем в прошлом году.

С начала 2018 года импорт газа из Европы уменьшился на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как отмечают в "Укртрансгазе", это произошло благодаря значительному запасу газа в ПХГ, созданному за счет ресурса НАК "Нафтогаз Украины" и других клиентов до начала сезона отбора.

За январь-август текущего года поступления природного газа из стран ЕС составили 6,9 млрд кубов, что на 2,5 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшие объемы газа было импортировано из Словакии - 4,3 млрд кубометров (39%), а также из Венгрии - 2,1 млрд кубов (+40%) и Польши - 0,5 млрд кубов (-38%).

Напомним, что на этой недели - 12-13 сентября - состоятся трехсторонние переговоры на экспертном уровне по транзиту газа через территорию Украины, в которых помимо украинской стороны будут участвовать представители РФ и ЕС.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину нанесет ущерб экономике страны в размере примерно 3,5 миллиарда долларов, что равняется почти 3% ВВП государства. Также Коболев заявлял, что предложения "Газпрома" для обсуждения с "Нафтогазом" неприемлемы и являются такими, что находятся за чертой фантазии. 5 марта "Газпром" заявил, что направил "Нафтогазу" уведомление о начале расторжения контрактов в суде.