Украина стоит на пороге экономического прорыва - Президент

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии Инвестиционного форума в Мариуполе выразил уверенность в том, что Украина стоит на пороге экономического прорыва, передает корреспондент УНН.

"Я уверен, сейчас мы становимся на пороге экономического прорыва", - сказал Президент.

Он заявил, что об этом свидетельствуют все ключевые показатели.

"Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы по экономическому росту Украины в следующем году. Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на стабильный и положительный. НБУ снизил учетную ставку сразу на 1% - это важный сигнал, который свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению заемных средств", - добавил Зеленский.