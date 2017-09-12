Украина удвоила расходы на закупку вооружений и военной техники

В 2017 году расходы на разработку и закупку вооружения и военной техники в Украине увеличены вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента финансов Министерства обороны Украины полковник Сергей Галимский на брифинге в Киеве.

"Указанная сумма средств (33,8 миллиарда гривень предусмотрено на материально-техническое обеспечение Минобороны - УНИАН) позволяет направить их на такие приоритетные направления: прежде всего, расходы на разработку и закупку вооружения и военной техники в 2017 году увеличены более чем вдвое по сравнению с 2016 годом", - заявил он.

"Расходы на ремонт вооружения и военной техники , на вещевое обеспечение, квартирно-эксплуатационное обеспечение в целом увеличены в полтора раза по сравнению с прошлым годом", - отметил Галимский. Источник: unian.net



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