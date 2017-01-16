Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 11 млрд куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 14 января уменьшился до 11,055 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 52,86 млн куб. м газа.

При этом в данных по 14 января указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии 39, 8млн.куб. м, из Польши - 3,93 млн.куб. м, из Венгрии - 2,53 млн куб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 35%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.